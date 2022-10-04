Yaşam

Himalayalar'da çığ felaketi

Hindistan'ın kuzeyindeki Himalaya Dağları'nda yaşanan çığ felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de kayboldu.
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dünya Hindistan Himalayalar Çığ

HABER MERKEZİ

Hindistan'ın kuzeyindeki Garhwal Himalayalarında bulunan Gangotri Sıradağlarındaki bir zirvede çığ düştü.

Uttarakhand eyalet polisi şefi Ashok Kumar tarafından yapılan açıklamada, çığ felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 11 kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bölgede 29 kişilik bir grubun tırmanış yaptığını ifade eden Kumar, 8 kişinin kurtarılarak hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve Hindistan ordusu tarafından devam eden kurtarma çalışmalarının 2 helikopterle de desteklendiğini ifade etti.

 

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