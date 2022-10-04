Himalayalar'da çığ felaketi

HABER MERKEZİ

Hindistan'ın kuzeyindeki Garhwal Himalayalarında bulunan Gangotri Sıradağlarındaki bir zirvede çığ düştü.

Uttarakhand eyalet polisi şefi Ashok Kumar tarafından yapılan açıklamada, çığ felaketinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 11 kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bölgede 29 kişilik bir grubun tırmanış yaptığını ifade eden Kumar, 8 kişinin kurtarılarak hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve Hindistan ordusu tarafından devam eden kurtarma çalışmalarının 2 helikopterle de desteklendiğini ifade etti.