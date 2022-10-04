Rusya’dan İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne saldırılarına kınama

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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polinsky, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarını kınadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polinsky, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarını kınadı.

Polinsky, saldırıların Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini söyledi.

Rus temsilci, Irak'taki durumla ilgili olarak, Iraklı siyasi partileri sorunlarını diyalog yoluyla çözmeye ve ülkelerindeki terör tehdidini önlemek için birleşmeye çağırdı.