Politika

Rusya’dan İran’ın Kürdistan Bölgesi’ne saldırılarına kınama

Polinsky, saldırıların Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini söyledi.
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Dmitriy Polinsky
Dmitriy Polinsky
dünya Dmitriy Polinsky Rusya BMGK İran Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polinsky, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarını kınadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polinsky, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarını kınadı.

Polinsky, saldırıların Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini söyledi.

Rus temsilci, Irak'taki durumla ilgili olarak, Iraklı siyasi partileri sorunlarını diyalog yoluyla çözmeye ve ülkelerindeki terör tehdidini önlemek için birleşmeye çağırdı.

 

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