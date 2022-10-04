Katar, Erbil’de konsolosluk açıyor

ERBİL (K24)

Katar’ın başkent Erbil’de yakın bir zamanda konsolosluk açacağı bildirildi.

Irak Bakanlar Kurulu, Katar’ın Erbil’de başkonsolosluk açmasına onay verdi.

Irak Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, 2008 tarihli Dış Hizmet Yasası ve 1963 tarihli konsolosluk ilişkileriyle ilgili Viyana Sözleşmesi dayanarak, Katar’ın Erbil Başkonsolosluğu’nun açılmasına onay verildiği kaydedildi.

Yakın dönemde, Başbakan Mesrur Barzani, Katar’ın başkenti Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti.