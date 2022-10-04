AB, gösterileri bastıran İranlı yöneticilerin mal varlığını donduracak

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Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kenti nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Jina Emini’nin İran’ın başkenti Tahran’da gördüğü işkence sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili protestolar 18. gününe girdi.

Fransa Meclis Genel Kurulu’nda konuyla ilgili sözlü soru önergesini yanıtlayan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ülkesinin İran’a yaptırım isteyen ülkelerin başını çektiğini hatırlatarak, gösterileri sert bir şekilde bastırma kararı alan yöneticilere karşı Avrupa Birliği’nin (AB) mal varlıklarını dondurma ve seyahat yasağı gibi yaptırımlar uygulayacağını bildirdi.

Colonna, AB’nin çocuklarını eğitim amacıyla Batı ülkelerine gönderen üst düzey yöneticileri özellikle hedef alacağı mesajını verdi.

AB, son olarak kişisel bazda İranlı 90 yöneticiye 2013 yılında yaptırım kararı almıştı. Bu kişilere yönelik yaptırımlar her yıl nisan ayında uzatılıyor.

AB, 2018 yılında ABD’nin tek taraflı çıktığı nükleer anlaşmayı canlandırmak adına son dönemde Tahran’a yönelik sert tutum almamaya özen gösteriyordu.

Almanya ve Fransa ile birlikte Danimarka, İspanya, İtalya ve Çekya’nın, İran’a yeni yaptırımlar uygulanması için sunduğu öneriler, AB dışişleri bakanlarının 17 Ekim’de yapacağı toplantıda masaya yatırılacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İran'ın protestoları bastırmasının özgürlüğün gücüne yönelik korkunun bir ifadesi olduğu” görüşünü dile getirerek, Tahran’a yönelik yaptırım vaadinden bulunmuştu.

Baerbock, “(Tahran’a yönelik) dış politika seçeneklerimizin sınırlı olmasına katlanmak zor. Ancak biz sesimizi yükseltebilir, kamuoyu oluşturabilir ve yaptırım getirebiliriz. Ve şimdi bunu yapmak için uğraşıyoruz” demişti.

GÖSTERİLERİN 18. GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

Öte yandan Rojhilat ve İran’da başlayan protestolar 18. gününe girerken birçok üniversitede bugün de gösteriler devam etti.

Tahran'da 13 Eylül'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkence sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, Rojhilat’ın ve İran’ın birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Uluslararası Af Örgütüne göre gösterilerde 52 kişi can verdi.

Merkezi Norveç’te bulunan İran İnsan Hakları Derneği ise 100’den fazla kişinin öldürüldüğünü belirtiyor.