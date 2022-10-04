Biden’dan Zelenskiy’e: Ne kadar sürerse sürsün yanınızdayız

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'ın verdiği bilgilere göre, Biden Zelenskiy'e 625 milyon dolar değerinde ek askeri destek sözü verdi.

Biden'ın açıkladığı yeni destek paketinde, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri'nin (HIMARS) yanı sıra mermi ve zırhlı araçların da yer alacağı bildirildi.

Biden'ın görüşmede, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği bölgeleri hiçbir zaman tanımayacağını temin ettiği belirtildi. Biden'ın ayrıca, Ukrayna'yı Rusya saldırganlığından korumak için "ne kadar sürerse sürsün destekleme" sözü de verdiği bildirildi.

Böylelikle, ABD'nin Ukrayna'ya savaş başından bu yana yaptığı askeri desteğin tutarı 17 milyar 500 milyon dolara yükselmiş oldu. Söz konusu yardımların büyük bir kısmı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat'tan bu yana geçen zaman içinde Kiev'e ulaştırılmış oldu. ABD geçen hafta da Ukrayna'ya 1 milyar 100 milyon dolarlık yeni silah ve ekipman yardımı sağlanacağını duyurmuştu.

UKRAYNA KHERSON'DA BAZI BÖLGELERİ GERİ ALDI

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bir haritaya göre, Ukrayna ordusu Rusya'nın ilhak ettiği dört bölgeden biri olan Kherson'da bazı bölgeleri geri almayı başardı. Haritada, Rus güçlerinin Kherson'da son günlerde ciddi bölgesel kayıplar verdiği dikkat çekti.

Ukrayna ordusu, gelişmelerle ilgili açıklamasında Kherson'daki Rus kuvvetlerinin "moralinin bozulduğunu" ve pozisyonlarına geri çekildiklerini, mühimmat depolarını ve köprüleri yok ettiklerini iddia etti. Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin ise isim vermeden Ukrayna ordusunun Kherson'da 50 köy ve kasabayı geri aldığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bütün bunlar birliklerimizin hücumunu yavaşlatma amacına hizmet ediyor" denildi.

Rusya, Ukrayna'nın doğusunda işgal ettiği dört bölge olan Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporijiya'yı geçen hafta ilhak etmişti.