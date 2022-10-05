Zelenskiy: Ordumuz güneyde oldukça hızlı ve güçlü hareketler yapıyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülü mesajında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cepheden "güzel haberler" olduğunu aktaran Zelenskiy, "Ukrayna ordusu, mevcut savunma harekatı kapsamında ülkemizin güneyinde oldukça hızlı ve güçlü hareketler yapıyor. Düzinelerce yerleşim yeri, yalnızca bu hafta Rusya'nın sözde referandumundan muaf tutuldu" dedi.

Kherson bölgesinde Zolota Balka, Ukrainka ve Davidiv Brid'in de aralarında bulunduğu bazı yerleşim birimlerinin Rus güçlerinden geri alındığını dile getiren Zelenskiy, "Askerlerimiz durmuyor. İşgalciyi tüm topraklarımızdan kovmamız an meselesi" ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusu, Kharkiv, Kherson ve Donetsk bölgelerinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlatmıştı.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2014 yılından bu yana Kırım başta olmak üzere Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararının geçersiz olduğuna dair kararnameye imza atmıştı.

Zelenskiy, ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin ile müzakere edilmesinin mümkün olmadığına dair Ukrayna Milli Güvenlik Konseyinin hazırladığı kararnameye imzalamıştı.