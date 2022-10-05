Doğu Kürdistan’da deprem: Van ve Hakkari'de de hissedildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.21'de, merkez üssü Rojhilat’ın Xoy kenti olan 5.6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

İran devlet televizyonuna göre ise yerel saatle 03.51'de, merkez üssü Xoy kenti olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

Depremde ilk belirlemelere göre, 276 kişinin yaralandığı, yaklaşık 200 binada küçük çaplı hasar meydana geldiği kaydedildi.