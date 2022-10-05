Devler Ligi’nde 8 maç oynandı: İşte sonuçlar
HABER MERKEZİ
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. haftasında 8 maç oynandı.
Almanya ekibi Bayern Münih, C Grubu'nda konuk ettiği Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i, Leroy Sane'nin 7 ve 50, Serge Gnabry'nin 13, Sadio Mane'nin 21, Eric Maxim Choupo-Moting'in 59. dakikada attığı gollerle 5-0 yendi.
Grubundaki üç maçını da kazanan Bayern Münih, puanını 9 yaparak liderliğini sürdürdü. Viktoria Plzen ise henüz puanla tanışamadı.
INTER, BARCELONA’YI DEVİRDİ
Inter, C Grubu mücadelesinde Barcelona'yı 45+2. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Inter puanını 6 yaparken, Barcelona 3 puanda kaldı. C Grubu'nda Bayern Münih 9 puanla lider durumda bulunurken, son sıradaki Viktoria Plzen ise üçüncü maçtan da puansız ayrıldı.
Maçların sonuçları şöyle:
A Grubu
Liverpool (İngiltere)-Rangers (İskoçya): 2-0
Ajax (Hollanda)-Napoli (İtalya): 1-6
B Grubu
Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya): 2-0
Porto (Portekiz)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-0
C Grubu
Inter (İtalya)-Barcelona (İspanya): 1-0
Bayern Münih (Almanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-0
D Grubu
Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere): 0-0
Olimpik Marsilya (Fransa)-Sporting Lizbon (Portekiz): 4-1