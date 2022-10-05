Koordinasyon Çerçevesi heyeti Kürdistan Bölgesi’ne geliyor

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletevkili Mehma Xelil gazetecilere yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta Koordinasyon Çerçevesi’nden bir heyetin Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunacağını söyledi.

Ziyarette cumhurbaşkanı adayı sorunu ve Irak’ta yeni hükümetin kurulması konularının görüşülmesi bekleniyor.

Mehma Xelil, “Bu ay Irak için belirleyici bir ay olacak. Cumhurbaşkanı seçilecek ve yeni hükümet kabinesi oluşturulacak” dedi.

Irak’ta İmam Hüseyin’in Kırkı (Erbain) törenleri sonrası siyaset trafiği yeniden hızlandı. KDP ile KYB’nin de içinde bulunduğu "Devleti Yönetme İttifakı" adı altında yeni bir koalisyon kurulduğu basına yansımıştı.

Irak’ta Ekim 2021’de yapılan seçimlerden sonra hükümet halen kurulabilmiş değil.