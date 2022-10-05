TSK ve silahlı gruplardan Til Temir’e yoğun top saldırısı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türkiye destekli Suriyeli silahlı grupların Zirgane kasabası, Dada Ebdar köyü, Haseke’ye bağlı Til Temir kasabasının Şor, Eboş ve Dirdara köylerine top atışları düzenlendiğini açıkladı.

Zirgane kasabası, Dada Ebdar köyüne düzenlenen saldırılarda bir kadının yaralandığı belirtilirken, saldırlar nedeniyle bazı köylülerin evlerini terk ettiği kaydedildi.

TSK ve desteklediği silahlı gruplar dün de Kobani, Ayn İsa ve Til Temir köylerine yönelik top saldırıları gerçekleştirmişti.

Saldırılarda Til Temir kırsalında 4 sivil ve 2 Öz Savunma Kuvvetleri mensubunun yaralandığının belirtilmişti.

Türkiye’nin Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrol ettiği Rojava ve Suriye’nin bazı bölgelerine yönelik askeri operasyon açıklamalarıyla birlikte bölgeye SİHA ve İHA saldırıları da arttı.

DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu yılın başından düzenlediği 59 saldırı sonucunda onlarca sivilin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Abdi ayrıca, Türkiye’nin saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma ve garantör ülkelere çağrıda bulunmuştu.