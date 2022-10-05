İran bir kez daha top saldırılarına başladı
ERBİL (K24)
K24 muhabiri, İran topçusunun, Sidekan nahiyesi kırsalındaki Berbizin Yaylası ile Doli Zereyi alanlarına sabah saatlerinden itibaren top saldırıları düzenlemeye başladığını bildirdi.
İran ordusu, 12 gündür aralıksız şekilde Kürdistan Bölgesi’nin sınır hattındaki alanları top saldırılarıyla vuruyor.
28 Eylül’de ise Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerinin Kürdistan Bölgesi’ndeki karargahları İran tarafından füze ve kamikaze İHA’larla hedef alınmıştı.
Saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.
İran, saldırılarda 73 balistik füze ile onlarca kamikaze İHA’nın kullanıldığını bildirmişti.