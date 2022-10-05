Politika

Ukrayna: Putin’in sağlık durumu kötü, hologram kullanıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ederken Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çekici bir açıklama geldi.
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dünya Ukrayna Vladimir Putin sağlık durumu hologram

HABER MERKEZİ

Rusya’nın 24 Şubat’tan beri devam eden Ukrayna işgali uluslararası kamuoyunda gündemden düşmüyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak dünya kamuoyunda dikkat çekici iddiada bulundu.

Bakanlık, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumunun kötüye gittiğini ve Putin’in kamuya açık yerlerde görüntülenmesinin bir şaşırtmaca olduğunu iddia etti.

Yapılan açıklamada, Putin’in halkın karşısına çıkamayacak kadar kötü olduğu ve hologram kullanmış olabileceği öne sürüldü.

Konuyu derinlemesine inceleyen İngiliz tabloid basını, Putin’in geçmişte de kanser olduğunun ve Parkinson hastalığına yakalandığının öne sürüldüğünü fakat Putin’in sağlığıyla bu iddiaları çürüttüğünü yazdı.

İngiliz basınında, “Putin hologram olmasa da kolektif bir Putin olabilir” yorumu yapıldı.

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