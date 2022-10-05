Politika

ABD Başkonsolosu’ndan İran saldırısında yaralanan PAK Peşmergelerine ziyaret

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks Jr. İran saldırısında yaralanan Doğu Kürdistanlı Peşmergelere ziyarette bulundu.
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ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks Jr. İran’ın Pirde’ye düzenlediği saldırıda yaralanan ve tedavileri devam eden Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Peşmergelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Hicks Jr. İran’ın düzenlediği saldırıları kınadı.

28 Eylül’de İran tarafından Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerine yönelik hava saldırısı düzenlenmişti.

İran Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP-İ) Erbil’in Koye ilçesindeki karargahı, PAK’ın Kerkük’ün Pirde ilçesi yakınlarındaki karargahı ve İran Kürdistan Emekçiler Partisi’nin (Komele) Süleymaniye’ye bağlı Zirgwêz’deki karargahı füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulmuştu.

Saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Saldırılara Kürdistan ve dünyadan yoğun tepkiler gelmişti.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı, saldırılarda 73 balistik füze ile onlarca kamikaze İHA kullanıldığını açıklamıştı.

İran’ın Kürdistan Bölgesi’nin sınır hattına yönelik top saldırıları ise 2 haftadır devam ediyor.

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