Ankara ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı

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Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932 olmuştur" açıklaması yaptı.

İsmail Çataklı, Eylül ayında PKK'ye yönelik 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Çataklı, şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlığımızın koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında eylül ayında PKK'ya yönelik kırsal alında 12'si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik. 4'ü gri, 4'ü turuncu kategoride bulunan 145 terörist etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucu ile mücadele birçok alanı kapsıyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında eylül ayında 23 bin 499 operasyon yapıldı, 29 bin 325 kişi gözaltına alındı, 2 bin 225 kişi tutuklandı.

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932 olmuştur.”