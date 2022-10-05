Erdoğan: Kürt meselesi gibi bir sorunumuz yok

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada başörtüsü konusu üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi.

Erdoğan, “Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı, bizim ömrümüzü verdiğimiz mücadele ile ilgili güya günah çıkartıyor. Gerçi dün akşam açıkladıkları başörtüsü teklifi ile Meclis'e sundukları arasında dağlar kadar fark var. Şu an ülkemizde böyle bir mesele var mı, yok. Ama birileri riyakarlık peşinde koşuyor. Bugün Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele, verdiğimiz mücadele sayesinde hamdolsun artık kalmamıştır. Bu konu Anayasa konusu olmayacak tabii bir haktır” dedi.

CHP'nin başörtüsüyle ilgili teklifine Erdoğan, şu sözlerle yanıt verdi:

"Kılıçdaroğlu'nun son adımını da bir taktik olarak görüyorum. Kanun teklifi olarak Meclis'e sundukları teklif, geçmişte olduğunu gibi yeni yasakların dayanağı olabilir. O zaman biz daha öte bir teklif sunalım. Eğer dürüstsen şayet bu zat başörtüsü meselesini çıkartmak istiyorsa gelin çözümü yasa değil Anayasa'ya düzeninde sağlayalım."

"KÜRT MESELESİ DİYE BİR SORUNUMUZ YOK"

Erdoğan sözlerinin devamında, Kürt meselesine değinerek şunları söyledi:

"Ülkemizin pek çok kazanımından haberdar olmadıkları gibi bu meseleyi de geriden takip ediyorlar. Tüm engelleri onlara rağmen aştık. Kürt meselesi diye ülkemize giydirilmeye çalışılan deli gömleğinden onlara rağmen kurtulduk. Bizim Kürt meselesi diye bir sorunumuz yok ki. Kabinede Kürt arkadaşım var. Sende bu noktada dert çok. Dürüst değilsin. Akşam yalan, sabah yalan. Terör örgütünün temsilcileri ile Ankara'dan İstanbul'a dirsek dirseğe yürüdü. Haydi buna da yalan de."

"ALEVİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN YENİ ADIM ATACAĞIZ"

"İnşallah Cuma günü Alevi kardeşlerimiz için yeni bir çalışmanın adımını atacağız" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunların hastalıklı bir saplantı olan faşizmlerini her devirde boyayarak yapmak istedikleri kendi gizli iktidarlarını sürdürmektir. CHP faşizmi, yoksulluktan, geri kalmışlıktan beslenir. Senin üst düzey yöneticilerin üniversitelerde ikna odaları kurmadılar mı? Kılıçdaroğlu'nun son teklifini de bu anlamda bir taktik adım olarak görüyorum. Aklına bir gece vakti kendisinin bez parçası dediği başörtüsü gelmiş. Moderatör çul diyor, sen de bez parçası diyorsun. Kanun teklifi ile sundukları metin arzu edilen şekilde çözmekten uzaktır."