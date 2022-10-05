Yaşam

Nobel Kimya Ödülü’nün kazananları belli oldu

2022 Nobel Kimya Ödülü'nü bilim insanları Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal ve Karl Barry Sharpless kazandı.
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dünya Nobel Kimya Ödülü Carolyn R Bertozzi Morten P Meldal Karl Barry Sharpless

HABER MERKEZİ

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2022 Nobel Kimya Ödülü'nü Carolyn R. Bertozzi, Morten P. Meldal ve Karl Barry Sharpless’a vermeye karar verdi.

Bilim insanlarına  ödülün “tıklama kimyası ve biyoortogonal kimyanın gelişimi” için yaptığı çalışmalardan dolayı verildiği belirtildi.

Geçen sene kimya ödülünü Benjamin List ve David W.C. Macmillan kazanmıştı.

2022 Nobel Tıp Ödülü, insan evrimine ilişkin çalışmalara imza atan 67 yaşındaki İsveçli bilim insanı Svante Paabo’ya verilmişti.

2022 Nobel Fizik Ödülü'nü Fransız Alain Aspect, ABD'li John F. Clauser ve Avustralyalı Anton Zeilinger kazanmıştı.

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