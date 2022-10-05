Politika

Neçirvan Barzani ABD Temsilcisi’yle Suriye’yi görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Nicholas Granger ile Suriye ve Irak’taki gelişmeleri ele aldı.
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Nicholas Granger ve Neçirvan Barzani
Nicholas Granger ve Neçirvan Barzani
kürdistan Neçirvan Barzani Nicholas Granger görüşme Suriye

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Nicholas Granger ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

ABD’nin Erbil Başkonsolosunun da yer aldığı görüşmede Suriye ve Irak’taki gelişmeler, DAİŞ tehdidi, Suriye’deki Kürtlerin kendi aralarındaki ve diğer bileşenlerle ilişkilerinin yanı sıra, Hol Kampı’ndaki durum ele alındı.

Terör örgütü DAİŞ’in Suriye, Irak ve bölge için devam eden gerçek bir tehdit olduğunu belirten taraflar, DAİŞ’le mücadelede ortak mücadele ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Neçirvan Barzani ve Nicholas Granger, Avrupa ve bölge ülkelerinin Hol Kampı’ndaki vatandaşlarını geri almaları konusunda adım atmaları gerektiğini ifade etti.

Neçirvan Barzani, terörün sadece silahla değil, eğitim, hoşgörü ve birlikte kültürünün geliştirilmesi ve radikalizmle mücadele yöntemleriyle ortadan kaldırılabileceğini yineledi.

Suriye’deki Kürt siyasi tarafların kendi aralarındaki ve diğer bileşenlerle ilişkileri görüşmenin diğer başlıklarıydı.

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