AK Partili Kurtulmuş: Anadil ana sütü kadar helaldir

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti genel merkezinde Kürt kanaat önderleriyle bir araya geldi.

AK Parti’den yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, "Toplumsal dokumuzdaki zenginliğimizi bizim için önemli güç olarak telakki ediyoruz. Buradaki ayrılıklarımızın bir fitne vesilesi haline, yani kültürel farklılıklarımızın, anadili farklılıklarımızın, soy-sopumuzun, meşreplerimizin, mezheplerimizin bir farklılık, bir ayrışma vesilesi olarak telaki edilmesinin de Türkiye için en büyük yanlışlık olacağını ve Türkiye'ye zararı olan noktanın da burası olduğunu biliyoruz" dedi.

Türkiye'de anadil üzerinden siyasette ayrışma yaratmaya çalışanlar bulunduğunu savunan Kurtulmuş, kendilerinin ise "Anadili ana sütü kadar helaldir" dediklerini söyledi:

"Kimin hangi anadilini konuşarak dünyaya geleceğini tayin etmek kendi elinde değildir. Benim annem Türk olduğu için ben Türkçe konuşuyorum. İçinizde birçok arkadaşımızın annesi Kürt olduğu için Kürtçe konuşuyorsunuz. Ne benim, Türkçe anadiline sahip olmak dolayısıyla sizin üstünüzde ne de sizin Kürtçe anadilinize sahip olmak dolayısıyla benim üstümde bir rüçhaniyetiniz var. Biz insanların tamamını rengine, diline, ırkına, soyuna, sopuna, zenginliğine, fakirliğine bakmaksızın hazreti insan olarak görür ve insanları yaradılışta eş olarak kabul ederiz. Bu siyasi anlayışla hareket ettiğimiz için Türkiye'de on yıllar boyunca dokunulmaz zannedilen, dokunanın elinin yandığı alanlarda büyük reformlar yapmak da AK Parti'ye nasip oldu."

Kurtulmuş sözlerinin devamında, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzun teminatı olan siz değerli kanaat önderlerimizle burada sizlerle aynı masa etrafında buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Her zaman hem kapımızın hem gönlümüzün sizlere sonuna kadar açık olduğunu ifade etmek istiyorum. İnşallah daha ileriye gideceğiz, daha güçlü bir şekilde ileriye gideceğiz, her zaman birlikte, beraber olarak bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.