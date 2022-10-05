Duhok Mahkemesi'nden baba ve kızını öldüren zanlıya idam cezası

DUHOK (K24)

Duhok Suçlar Mahkemesi, 6 yaşındaki Axinik ile babası Faruk Mirza’yı öldüren katil zanlısı B.D.S.’yi idama mahkum etti.

Axinik ve babası Faruk Mirza, 4 Ağustos 2022’de B.D.S. isimli şahıs tarafından, Zaho’nun bir köyünde öldürdü. Olaydan 5 gün sonra Faruk Mirza’nın cansız bedeni katil zanlısının bahçesinin, 12 Ağustos’ta da 6 yaşındaki Axinik’in cesedi katil zanlısının evinin yakınlarında bulundu.

K24’ün edindiği bilgiye göre katil zanlısı 2021 yılında iki Rojavalı göçmen kız çocuğunu kaçırmaktan tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde B.D.S.’nin iki çocuğu kamptan alıp şehir dışına götürdüğü görülüyor.

Ancak delil yetersizliğinden mahkeme zanlıyı tahliye etti. İki çocuğun izine halen ulaşılabilmiş değil.

Zanlı ayrıca başka bir cinayetten 3 yıl hapis yatmış ve tahliye edilmiş.