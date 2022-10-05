Suriye: 39 kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti

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Suriye Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera salgınıyla ilgili açıklama yaptı.

Vatandaşların güvenli kaynak sularını tüketmelerini tavsiye eden ve sık sık ellerin yıkanması gerektiğini bildiren bakanlık, Suriye’de koleraya yakalananların sayısının 594’e, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 39’a yükseldiğini açıkladı.

Suriye’de 2009 yılından sonra ilk kez eylül ayında kolera tespit edilmişti.

Birleşmiş Milletler'e göre 2011 yılından bu yana devam eden savaşlar ve çatışmalar nedeniyle su arıtma tesisleri ve su depoları büyük zarar gördü. Bu da pek çok hastalığa neden oldu.

Suriye Tarım Bakanlığı da hastalığın yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında geçtiğimiz hafta Halep'te kirli su ile sulanan ve çiğ yenen tüm sebzelerin imha edildiğini duyurmuştu.

Bu arada Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Fadela Chaib, 23 Eylül’deki açıklamasında kolera salgınının etkisini sürdürdüğü Rojava ile Suriye'de şimdiye kadar 253 kişiye kolera bulaştığını ve 23 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

WHO’nun kolerayla mücadele kapsamında Dubai hükümetinin yardımıyla bölgeye ilaç ve ekipman yardımında bulunduğu bilgisini paylaşan Chaib, şimdiye kadar yollanan ekipman ve ilaçla tedavinin sürdüğünü aktarmıştı.

Chaib, kolera mikrobunun çoğunlukla işlenmemiş kaynaklardan alınan sular ve kirli suyla sulanan sebzelerden yayıldığını söylemişti.