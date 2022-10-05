Politika

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsveç’in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonundaki bir programda Türkiye ve Erdoğan aleyhinde yayın yapılması gerekçe gösterilerek Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
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türkiye İsveç Ankara Dışişleri Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

İsveç Devlet Televizyonu'nda (SVT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik olumsuz ifadeler ve görüntüler içeren bir programın yayımlanması gerekçesiyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin söz konusu TV’ye tepki gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır."

 

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