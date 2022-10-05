İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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İsveç Devlet Televizyonu'nda (SVT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik olumsuz ifadeler ve görüntüler içeren bir programın yayımlanması gerekçesiyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin söz konusu TV’ye tepki gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır."