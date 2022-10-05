‘Ukrayna bazı İranlı öğrencileri sınır dışı etti’

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İran merkezli Entekhab haber sitesine göre, Ukrayna'da öğrenim gören bazı İranlı öğrenciler sınır dışı edildi.

Haberde görüşlerine yer verilen ismi açıklanmayan bir İranlı öğrenci, "Ukrayna bizi sınır dışı etti. Pasaportlarımıza vurulan mühürle bu ülkeye 3 yıl girişimiz yasaklandı. Sebep olarak, İran'ın Rusya'ya İHA satmasını öne sürdüler" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin pasaportlarına vurulan mühürle bu ülkeye 3 yıl girişlerinin de yasaklandığı belirtildi.

İran yönetiminden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından yaklaşık bir hafta sonra 26 Şubat'ta İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Haşim Dadaşpur, Ukrayna'da eğitim gören İranlı öğrenci sayısını 1424 olarak açıklamıştı.

İran’ın Rus kuvvetlerine insansız hava araçları tedarik etme kararına sert tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Bugün Rus ordusu, saldırıları için İran drone'larını kullandı. Dünya, kötülükle işbirliğinin her örneğini öğrenecek ve bunun sonuçları olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.