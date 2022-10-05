Politika

TSK’dan Şarbajer ve Nalparez'de hava saldırıları

Türkiye’ye ait insansız hava araçları Süleymaniye’nin Şarbajer ilçesinin Şexelmarini köyü çevresini bombaladı.
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kürdistan TSK PKK Şarbajer Süleymaniye

SÜLEYMANİYE (K24)

Türkiye’ye ait insansız hava araçları Süleymaniye’nin Şarbajer ilçesinin Şexelmarini köyü çevresini bombaladı.

K24 muhabiri, Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının Şarbajer ilçesinde PKK’lileri hedef aldığını bildirdi.

Dün de aynı bölgede PKK mensuplarının kullandığı bir araca hava saldırısı düzenlenmiş, ölen ve yaralananlar olmuştu.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Süleymaniye’ye bağlı Nalparez kasabasına bağlı Badane köyünde de saldırı gerçekleştirildi.

K24’e konuşan Nalparez Kasabası Müdürü, sınırları dahilinde PKK’ye ait bir karargahın olmadığını ve kasaba sınırlarında İHA uçuşlarının gerçekleştiğini bildirdi.

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