Davutoğlu, Demirtaş hakkındaki şikayetini geri çekti

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Demirtaş’ın avukatı Fırat Epözdemir’in hazır bulunduğu İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Ahmet Davutoğlu'nun avukatı aracılığıyla dosyaya dilekçe sunduğu, bu dosyadaki tüm işlemlerden ve taleplerden feragat ettiği bildirildi.

Avukat Epözdemir, Davutoğlu'nun şikayetten vazgeçmesini kabul ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilin milletvekilliğinin kaldırılmasının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla anayasaya aykırı olduğu tespit edilmiştir. Müvekkil, dava konusu mağdur hakkındaki benzer konuşmaları milletvekili olarak meclis kürsüsünden yapmıştır. Bu raporlarla ortadadır. Yasama sorumsuzluğu nedeniyle bu dava hakkında düşme kararı verilmesini istiyoruz."

Mahkeme, sanık hakkındaki başka mahkemelerdeki bazı dosyalarının akıbetlerinin sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın 2015 yılında yaptığı açıklamada, o dönem başbakan olan Ahmet Davutoğlu hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.