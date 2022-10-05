AB: Ukrayna konusunda diplomatik bir çözüme hazırız

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, koşulların izin vermesi halinde AB’nin Ukrayna konusunda diplomatik bir çözüme hazır olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, AB’nin Ukrayna ordusunu eğitmek için bir misyon başlatmayı planladığını, ancak ihtilafı müzakereler yoluyla çözmek için çaba göstermeye devam edeceğini söyledi.

Brüksel'in Kiev'e askeri, finansal ve siyasi desteğini artıracağına vurgu yapan Borrell, 17 Ekim'de yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin eğitimine yönelik resmi bir misyon başlatma konusunda anlaşmaya varılmasını umduğunu dile getirerek, “Aynı zamanda, koşullar izin verirse diplomatik bir çözüm aramaya hazırız” dedi.