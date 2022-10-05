OPEC günlük petrol üretimini azaltacak | Beyaz Saray’dan tepki

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve kasım itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere düzenledikleri 33'üncü Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2022'den itibaren geçerli olmak koşuluyla günlük petrol üretiminin 2 milyon varil azaltıldığı duyuruldu.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 4 ARALIK'TA

Açıklamada, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin 19'uncu toplantısında alınan kararların sürdürüleceği belirtilerek, Covid-19 salgını öncesi olduğu gibi OPEC+ grubu bakanlar toplantısının her 6 ayda bir yapılacağı ifade edildi.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının katılacağı bir sonraki toplantının 4 Aralık'ta yapılacağı kaydedildi.

KARAR SONRASI BRENT PETROLDE ARTIŞ

Karar sonrası brent petrol fiyatı, yukarı yönlü seyrini sürdürerek 93 doların üzerine çıktı.

OPEC+'nın bu kararı ile halihazırda sıkışık olan piyasada arz daha da azalmış olacak. ABD ve diğer başlıca tüketiciler üretim artırma baskısı yapıyordu.

BEYAZ SARAY: OPEC GRUBUNUN BENZİN KARARI, RUSYA İLE AYNI SAFTA OLDUKLARINI GÖSTERİYOR

Bu arada Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

OPEC+ grubunun bugünkü petrol kararını değerlendiren Jean-Pierre, "Bugünkü duyurunun ardından OPEC+'ın Rusya ile aynı safta olduğu açık." dedi.

Jean-Pierre, Biden yönetiminin petrol fiyatlarını azaltmak için tüm önlemleri almaya hazır olduğunu belirterek, "Küresel ekonomi, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaşıyla mücadele ediyor. Bu karar, orta ve düşük gelirli ülkeleri etkileyecek" değerlendirmesinde bulundu.

“HAYAL KIRIKLIĞI"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese de yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Başkan Biden, küresel ekonomi (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna işgalinin olumsuz etkileriyle mücadele ederken, OPEC+ grubunun üretimi azaltmaya yönelik basiretsiz kararından dolayı hayal kırıklığına uğramıştır" ifadesine yer verildi.

Şu zamanda global enerji kaynaklarının hayati önemde olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu kararın halihazırda artan enerji fiyatlarından dolayı zorluklar yaşayan düşük ve orta gelirli ülkeler arasında olumsuz etkileri olacağına dikkat çekildi.

ENERJİ ŞİRKETLERİNE "FİYATLARI DÜŞÜRÜN" ÇAĞRISI

Açıklamada, ABD'nin ülke içinde artan benzin fiyatlarını azaltmak için elinden geleni yaptığının altı çizilerek, "Başkan Biden'ın talimatıyla, Enerji Bakanlığı gelecek ay, Stratejik Petrol Rezervi'nden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salacak" bilgisi paylaşıldı.

Biden'ın Amerikan halkını korumak ve enerji güvenliğini artırmak adına stratejik rezervlerden piyasaya petrol salınması talimatını sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, Enerji Bakanlığına ülke içi petrol üretiminin artırılması için başka yollar aranması talimatının da verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Başkan Biden ayrıca, toptan ve perakende petrol satışları arasındaki tarihi uçurumun kapatılması adına Amerikan enerji şirketlerini petrol fiyatlarını azaltmaya davet ediyor. Böylece Amerikan halkı pompada daha az ücret öder" ifadesi kullanıldı.

OPEC+ grubunun bugünkü kararının ardından Biden yönetiminin Kongre ile de OPEC'in enerji fiyatları üzerindeki etkisinin azaltılması konusunu görüşeceğinin aktarıldığı açıklamada, bu kararın dış kaynaklı fosil yakıtlara bağlılığın azaltılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı.