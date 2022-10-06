Politika

Ege’de 2 sığınmacı botu battı: En az 15 ölü

İlk belirlemelere göre en az 15 kişinin cesedine ulaşılırken, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
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avrupa yunanistan ege denizi Midilli Adası mülteci

HABER MERKEZİ

Yunanistan sahil güvenlik ekipleri, bu sabah yaptıkları açıklamada iki sığınmacı botunun batması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Midilli Adası açıklarında yaklaşık 40 kişiyi taşıyan iki sığınmacı botunun batması sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İlk belirlemelere göre en az 15 kişinin cesedine ulaşılırken, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin açıklamasına göre kayıp kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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