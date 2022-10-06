Politika

Ege’de göçmen botu battı: 16 kadın hayatını kaybetti

İlk belirlemelere göre en az 16 kadının cesedine ulaşılırken, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa yunanistan ege denizi Midilli Adası mülteci

HABER MERKEZİ

Ege Denizi’nde, Midilli Adası açıklarında bir göçmen botu battı. Perşembe sabahı erken saatlerinde gelen ihbarla bölgeye giden Yunanistan Sahil Güvenlik Birimleri, 16 kadının cansız bedenine ulaşırken 9 kadın da kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin verdiği bilgilere göre, 15 kişi hâlâ kayıp. Teknenin Midilli’nin doğusunda, Türkiye kıyılarına yakın bir bölgede battığı belirtildi. Fransız haber ajansı AFP’ye göre teknedeki tümü kadınlardan oluşan göçmenler Afrika’da bir ülkeden geliyordu.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mittarachi, sosyal medya hesabından Türkiye’ye “tüm düzensiz geçişlerin acilen durdurulması” çağrısı yaptı ve hava koşullarının deniz trafiğine uygun olmadığını ifade etti. Avrupa Birliği’ni de “harekete geçmeye” çağırdı.

Perşembe daha erken saatlerde Mora Yarımadası’nın güneyinde bir başka göçmen botunun daha battığı ve 25 kişinin kayıp olduğu da Yunanistan yetkilileri tarafından açıklandı. Bu botta da İran, Irak ve Afganistan’dan giden ve aralarında 18 çocuğun da olduğu yaklaşık 90 düzensiz göçmenin olduğu tahmin ediliyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv