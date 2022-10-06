Ege’de göçmen botu battı: 16 kadın hayatını kaybetti

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Ege Denizi’nde, Midilli Adası açıklarında bir göçmen botu battı. Perşembe sabahı erken saatlerinde gelen ihbarla bölgeye giden Yunanistan Sahil Güvenlik Birimleri, 16 kadının cansız bedenine ulaşırken 9 kadın da kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin verdiği bilgilere göre, 15 kişi hâlâ kayıp. Teknenin Midilli’nin doğusunda, Türkiye kıyılarına yakın bir bölgede battığı belirtildi. Fransız haber ajansı AFP’ye göre teknedeki tümü kadınlardan oluşan göçmenler Afrika’da bir ülkeden geliyordu.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mittarachi, sosyal medya hesabından Türkiye’ye “tüm düzensiz geçişlerin acilen durdurulması” çağrısı yaptı ve hava koşullarının deniz trafiğine uygun olmadığını ifade etti. Avrupa Birliği’ni de “harekete geçmeye” çağırdı.

Perşembe daha erken saatlerde Mora Yarımadası’nın güneyinde bir başka göçmen botunun daha battığı ve 25 kişinin kayıp olduğu da Yunanistan yetkilileri tarafından açıklandı. Bu botta da İran, Irak ve Afganistan’dan giden ve aralarında 18 çocuğun da olduğu yaklaşık 90 düzensiz göçmenin olduğu tahmin ediliyor.