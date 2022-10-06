Politika

Başbakan: Ezidilerin hak ve taleplerini desteklemeye devam edeceğiz

Başbakan Mesrur Barzani, Ezidi Kürtlerin Cema Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Ezidi Cema Bayramı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ezidi Kürtlerin hak ve taleplerini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, Ezidi Kürtlerin Cema Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

“Cema Bayramı dolayısıyla Kürdistan Bölgesi, Irak ve dünyadaki tüm Ezidi kardeşlerimi en içten şekilde kutluyorum” diyen Başbakan, Ezidilerin bu bayramı huzurlu ve mutlu bir ortamda geçirmesini diledi.

Başbakan, "Ezidi kardeşlerimizin hak ve taleplerini desteklemeye ve onlara daha fazla hizmet etmeye devam edeceğimizi yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv