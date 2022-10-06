Başbakan: Ezidilerin hak ve taleplerini desteklemeye devam edeceğiz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ezidi Kürtlerin hak ve taleplerini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, Ezidi Kürtlerin Cema Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

“Cema Bayramı dolayısıyla Kürdistan Bölgesi, Irak ve dünyadaki tüm Ezidi kardeşlerimi en içten şekilde kutluyorum” diyen Başbakan, Ezidilerin bu bayramı huzurlu ve mutlu bir ortamda geçirmesini diledi.

Başbakan, "Ezidi kardeşlerimizin hak ve taleplerini desteklemeye ve onlara daha fazla hizmet etmeye devam edeceğimizi yineliyoruz" ifadelerini kullandı.