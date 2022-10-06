Politika

Neçirvan Barzani: Kaçırılan son Ezidi kurtarılana kadar çabamız sürecek

Neçirvan Barzani, DAİŞ tarafından kaçırılan tüm Ezidiler kurtarılana kadar çabalarının devam edeceğini belirtti.
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kürdistan Neçirvan Barzani Ezidi Kürtler Cema Bayramı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ezidilerin Cema Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Neçirvan Barzani mesajında, “Kürdistan ve dünyadaki tüm Ezidi kardeşlerimizin Cema Bayramı’nı en içten şekilde kutluyorum. Güzel ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini, gelecek bayram ve anmalarının daha iyi şartlarda olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Kalbimiz, yakınları kaçırılan ve halen kurtarılamayan Ezidi kardeşlerimizin aileleriyledir” diyen Neçirvan Barzani, “Müsterih olsunlar, kaçırılan son Ezidi kurtarılana, akıbetleri ortaya çıkarılana kadar çabamız sürecek” dedi.

Neçirvan Barzani mesajının sonunda, “Cema Bayramınız kutlu olsun, her yıl güzel ve esen geçsin” diye ekledi.

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