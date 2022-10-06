Sadr Hareketi: Koordinasyon Çerçevesi son savaşını veriyor

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Sadr Hareketi’nin Irak Parlamentosu üyeliğinden istifa eden milletvekillerinden Abdulkerim Muhammedavi, Koordinasyon Çerçevesi’nin son savaşı verdiğini söyledi.

Muhammedavi, yeni cumhurbaşkanının seçilmesi oturumu ve başbakanın hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin, Koordinasyon Çerçevesi’nin vereceği son savaş olduğunu bildirdi.

Koordinasyon Çerçevesi’nin hükümeti kurma çabalarına değinen Muhammedavi, Koordinasyon Çerçevesi’nin şimdiye kadar Sadr ile görüşmeyi umduğunu, ancak bunun olmayacağını belirtti.

Muhammedavi, Sadr yanlılarının yolsuzlukçu ve denenmiş isimlerle pazarlık etmeyeceklerini kaydetti.

Koordinasyon Çerçevesi Üyesi Hamid Musevi ise, “Sadr Hareketi ile ciddi görüşmeler içindeyiz ve bu ayın 10’unda meclisi toplamaya çalışacağız” dedi.

Musevi, Fetih Hareketi lideri Hadi Amiri ve Nasr Koalisyonu lideri Haydar Abadi’nin yeni koalisyonla ilgili eleştirilerinin devam ettiğini söyleyerek, söz konusu iki liderin henüz Devleti Yönetme Koalisyonu’na imza atmadıklarını ifade etti.