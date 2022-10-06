Başbakan: Bireysel ve kamusal özgürlükleri koruma taahhüdümüzü yineliyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin İnsan Hakları Planı'nın yürürlüğe girmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, insan haklarının korunması ve geliştirilmesinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin dokuzuncu kabinesinin programının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Başbakan, “Bu plan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından önümüzdeki beş yıl içinde Kürdistan Bölgesi'nde tüm alanlarda insan haklarının korunmasını teşvik etmek ve bölgedeki farklı topluluklar arasında barış içinde bir arada yaşamayı savunmak için onaylanan kapsamlı bir yol haritasıdır” dedi.

Söz konusu planın özgürlük, demokrasinin güçlendirilmesi, şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve genel olarak insan haklarının korunması ilkelerini güçlendireceğini vurgulayan Başbakan, "Bu vesileyle, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin dini ve etnik bileşenlerin bir arada yaşama kültürünü teşvik etme, bireysel ve kamusal özgürlükleri koruma ve demokratik değerleri savunma taahhüdünü yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kapsamlı bir reform programlarının olduğunu söyleyen Başbakan, Kürdistan Bölgesi İnsan Hakları Planı’nın dokuzuncu kabinenin reform sürecinin bir parçası olduğunu bildirerek, “Bu plan özenle hazırlanmış ve Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, Kürdistan Parlamentosu Başkanlığı, Yargı, BM Irak Özel Temsilciliği, STK'lar ve Kürdistan Bölgesi’ndeki büyükelçiliklerin görüşleri alınmıştır” dedi.

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Planın içeriğinin hükümet alanlarında iyi bir şekilde uygulanacağını ve iyi yönetişimin, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarını koruma kültürünün teşvik edilmesinin önemini yansıtacağını umuyorum. Planın maddeleri geçtiğimiz yıl Kürdistan Bölgesi'nde yasa ve kılavuz olarak uygulandı. Kürdistan Bölgesi'nin diğer ülkelere göre iyi bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, DAİŞ mağdurlarının ve ailelerinin acılarını dindirmek için birçok adım attı. Ayrıca kaçırılan Ezidiler ve diğer toplulukların DAİŞ teröristlerinin elinden kurtarılmasında ve DAİŞ'in suçlarının savaş suçu olarak tanınmasında da önemli bir rol oynadı.

Bu amaçla, Kürdistan Bölgesi Hükümeti, DAİŞ suçlarını araştırmak üzere uluslararası toplum ve BM ekibinin de desteğiyle teröristlerin uluslararası suçlardan yargılanması doğrultusunda özel bir mahkeme kurulması için Küristan Parlamentosu’na bir yasa tasarısı sundu.

Ancak ne yazık ki Irak Yüksek Federal Mahkemesi, DAİŞ teröristlerinin yargılanmasını engellemek için yeni ve şaşırtıcı bir emsal olan tasarıyı reddetti.”