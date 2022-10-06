Abdullah Gül’den Kılıçdaroğlu’na destek: Olağanüstü bir gelişme

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11. Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çağrısına ve kamuda başörtüsü serbestliğini içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmasına destek verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim akşamı sosyal medya hesabından, “Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi geçmişe tutsak ediyor” açıklamasını yaptı.

CHP liderinin “Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz” sözlerinin ardından 4 Ekim günü TBMM’ye bütün CHP milletvekillerinin imzasıyla başörtüsünü yasal güvence altına alan kanun teklifi sunuldu.

Karar yazarı Elif Çakır’ın aktardığına göre, Abdullah Gül, Kılıçdaroğlu’nun girişimini takdirle karşıladığını ve desteklediğini söyledi.

Gül, “Uzun yıllar başörtüsü karşıtlığını kendisinin en önemli misyonu görmüş ve bundan dolayı birçok acılara sebep olmuş bir partinin bu hatasını nihayet görüp vazgeçmesi ve bunu tüm milletvekillerinin imzasıyla somutlaştırması Türkiye adına çok memnun olunacak olağanüstü bir gelişmedir. Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Bey’i tebrik etmek gerekir. Partiler üstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir” ifadelerini kullandı.