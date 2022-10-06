AB, Rusya'ya yönelik 8’inci yaptırım paketini kabul etti

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rusya'yı hedef alan 8’inci yaptırım paketini onayladı.

AB Konseyi, Ukrayna'ya yönelik devam eden savaş ve Donbass, Kherson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya'ya bağlanma kararının ardından Moskova'yı hedef alan 8’inci yaptırım paketini onayladı.

Yeni yaptırımlarla birlikte, deniz yoluyla ham petrol ve petrol ürünü sevkiyatı yasaklanacak.

Yaptırımları atlatmaya yönelik mekanizmalarda yer alanlar cezalandırılacak.

AB vatandaşlarının Rus devlet firmalarında üst düzey pozisyonlarda yer almaları yasaklanacak.

Bununla beraber Rusya vatandaşlarına kripto hizmeti sunulması da yasaklar arasında.

Rus firmalarına bilişim teknolojileri, mühendislik ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi mümkün olmayacak.

Yaptırımlar dahilinde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Kherson ve Zaporojye bölgelerine dönük kısıtlamalar genişletilecek.

Rusya'ya ateşli silah, askeri araç ve teçhizat satışına yasak getirilecek.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "Yaptırımlarımız (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in sistemini sert bir şekilde vuruyor. Ve gerilimi tırmandırma yönünde atılan son adımların bedelini Kremlin'e ödetmeye kararlıyız. Rusya'ya karşı 8. yaptırım paketimizin AB konseyi tarafından kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.