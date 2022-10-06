Türkiye İsrail’e büyükelçi atadı

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararname ile Türkiye'nin, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu.

Torunlar, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Bakan Yardımcısı Sedat Önal New York BM Daimi Temsilciliği'ne, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ise Brüksel AB Daimi Temsilciliği'ne getirildi.