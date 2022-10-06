Politika

Türkiye İsrail’e büyükelçi atadı

Türkiye’nin İsrail’e büyükelçi olarak Şakir Özkan Torunlar’ı atadı.
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İsrail - Türkiye
İsrail - Türkiye
türkiye Türkiye İsrail

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararname ile Türkiye'nin, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu.

Torunlar, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmişti.

Şakir Özkan Torunlar
Şakir Özkan Torunlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Bakan Yardımcısı Sedat Önal New York BM Daimi Temsilciliği'ne, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ise Brüksel AB Daimi Temsilciliği'ne getirildi.

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