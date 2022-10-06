Davutoğlu: Kürtler ‘Sorunumuz yok’ dediği gün Kürt sorunu bitmiştir

ANKARA (K24)

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ankara’da gazete, televizyon ve dijital medyanın temsilcileriyle bir araya geldi.

K24 muhabirinin, “Altılı masada Kürt sorunuyla ilgili fay hattı var mı?” sorusunu yanıtlayan Davutoğlu, “Altılı masadaki liderler var olan fay hatlarını telafi etmek üzere bir araya gelmiş son derece hepsi olgun şahsiyetlerdir. Öyle bir durum yok” dedi.

Davutoğlu, “Altılı masada da bu konuda tabi ki farklı kanaatler var ve hepsine saygı duymak lazım. Hiçbir siyasi lideri de zor durumda bırakmamak lazım. Görüş ayrılıklarımız söz konusu olduğu yerde, görüş ayrılığı yaşadığımız kişiye, ikili anlamada birbirimize yardım etmeliyiz. Bunu altılı masada birçok kez söyledim. Birbirimizin işini kolaylaştırmamız lazım. Yunus Emre’nin güzel bir sözü var, ‘İşi kolay kılalım.’ İşi zor kılmak isterseniz o küçük ayrılıklardan büyük sorunlar çıkar. İşi kolay kılmak isterseniz büyük sorunları rahat çözer hale gelirsiniz. Biz işi altılı masada kolay kılmaya çalışıyoruz. Ama fay hattı diye bir şey yok altılı masada” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün AK Parti Grup Toplantısında “Kürt meselesi diye bir sorunumuz yok” sözleriyle ilgili ise Davutoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Ben bir sorunun varlığını yokluğunu o sorunu yönetmek durumunda olan kişi üzerinden değil, o sorunun muhatabı olan kişilerin ifadesiyle ölçerim. Yani Türkiye’de Kürtler sorunumuz yok dediği gün Kürt sorunu bitmiştir. Kürt vatandaşlarımız evet özgürce bu ülkede yaşıyoruz hiçbir sorunumuz yok dediği gün bu sorun bitmiştir. Aleviler için de bu böyledir. Muhafazakarlar için de bu böyledir, laikler için de böyledir.”

“Bir ülke lideri bütün sorunlar bitmiştir der, demek ister, çözdüm demek ister. Ama hala Kürtçe konserler iptal ediliyorsa, Kürtçe seçmeli dille ilgili öğretmen yetiştirilip gönderilmiyorsa, hala seçilmiş belediyeler kayyumlarla yönetiliyorsa ve bunlar hukuki bir müeyyide sonucu değil de içişleri bakanının eylemleri sonucu ortaya çıkıyorsa bir sorun var demektir” diyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu sorunla ilgili Van’da ve Diyarbakır’da iki büyük çalıştay yaptık. Diyarbakır’da 10 maddelik bir bildiri yayımladık. Bu sorunun nasıl çözüleceğiyle ilgili ve Gelecek Partisi olarak bu sorunu nasıl gördüğümüzle ilgili. Toroslarda doğmuş bir Yörük çocuğum ama Kürtlerin sorunlarını çözmek öncelikle bizim inisiyatifimizde olmalı. Sayın Bahçeli bazen çıldırtacak derecede bana ‘Serok Ahmet’ denmesinin sebebi de budur. Özetle, bu vatandaşlarımız artık bizim sorunumuz yok dediği zaman bu sorun biter. Sorunlar siyasetle tümüyle biter mi, bitmez ama minimuma indirilir. 5-6 sene önce ayrıldığımda teröre karşı sert bir mücadele yürütüyordum. Ondan da taviz vermedim. O günle bugün arasında Kürt vatandaşlarımıza dönük iktidarın kullandığı dil, uygulamalar, bakın çok yanlış bir yerde. Ve Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu’na karşı geçmiş ifadelerini söyleyerek, kendisinin geçmişte kullandığı ifadeleri ve Sayın Bahçeli’nin ona karşı Kürt sorunu bağlamında kullandığı ifadeleri, iplerin mitinglerde birbirine karşı atıldığı günleri de unutmamak lazım. Bu konudaki tutumumuz açık.”