Politika

İsveç: Kuzey Akım’da sabotaj şüphesi güçlendi

İsveçli Savcı Mats Ljungqvist, Baltık Denizi'nde, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında yaşanan ve İsveç sahasında bulunan gaz sızıntılarına yönelik araştırmalarda sabotaj şüphesinin güçlendiğini bildirdi.
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dünya Kuzey Akım saboaj İsveç

HABER MERKEZİ

Soruşturmayı yürüten İsveçli Savcı Mats Ljungqvist, ülkesinin devlet televizyonu SVT’ye, olay mahalline el koyduklarını belirterek İsveç sahasında bulunan gaz sızıntıları incelendiğinde boru hatlarına yönelik sabotaj şüphelerini artırtan delillere ulaştıklarını kaydetti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de yaşananların 1980’den bu yana İsveç’in başına gelen en ciddi güvenlik politikası sorunu olduğunu söyledi.

Linde, “Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında yaşananlar, Avrupa’da ve yakınımızda kötüleşen güvenlik politikasının bir eseri olarak görülmelidir. Şu anda bunu kimin yaptığından emin değiliz. Ancak sabotaj şüphesi İsveç için askeri bir tehdit olarak da algılanmamalı” ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, gaz sızıntısının Çekya’nın başkenti Prag’da liderler zirvesinde ele alınacağını aktardı.

Bu konunun Avrupa Birliği (AB) ülkeleri nezdinde ele alınmasının önemli olduğunu belirten Andersson, konunun Avrupa’nın enerji arzı ile ilgili olduğunu ifade etti.

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