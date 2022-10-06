Politika

İsrail’den Lübnan’a Hizbullah uyarısı: Bedeli ağır olur

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Lübnan'ı, İran destekli Hizbullah'ın İsrail altyapısını hedef alması halinde “ağır bir bedel ödeyeceği” konusunda uyardı.
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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz
ortadoğu İsrail Lübnan uyarı Hizbullah

HABER MERKEZİ

Lübnan medyasına göre İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz açıklamasında, “Hizbullah altyapımıza ve egemenliğimize zarar vermek isterse Lübnan’ın ödeyeceği askeri bedel ağır olur” ifadelerini kullandı.

İsrail Güvenlik ve Siyasi İşler Bakanlar Konseyi (Kabine), ABD'nin arabuluculuğunda Lübnan ile deniz sınırının çizilmesi için önerilen bir anlaşmayı görüşmek üzere bugün toplanacak.

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in inceleme talebini reddetme kararını açıklayan İsrailli bir yetkili, İran destekli Lübnan Hizbullahı'nın Kariş sahasındaki gaz arama platformunu tehdit etmesi halinde müzakerelerin durdurulacağını söyledi.

İki yıl önce, Akdeniz'de petrol ve doğal gaz açısından zengin bir bölge üzerindeki anlaşmazlığı çözmek için Beyrut ve Tel Aviv arasında ABD arabuluculuğu ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde dolaylı müzakereler başlatıldı.

ABD’nin arabulucu Amos Hochstein aracılığıyla Beyrut'a sunduğu bir teklife göre, olası anlaşma Lübnan'a yaklaşık 860 kilometrekarelik bir alana sahip tartışmalı bölgenin tamamını garanti ediyor.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati daha önce deniz sınırlarının çizilmesinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etmiş ve bunun "bölgede kesin bir savaştan kaçınılması" anlamına geldiğini belirtmişti.

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