Politika

Zelenskiy: Rusya sınırları yeniden çizmek istiyor

Zelenksiy, Rusya'nın sınırları yeniden çizmek istediğini ifade ederek, ilk muharebe alanının Ukrayna olduğunu ve Rusya'nın cezalandırılması gerektiğini belirtti.
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dünya AB Ukrayna Rusya Volodimir Zelenskiy

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Çekya'nın başkenti Prag'daki ilk Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısında Avrupa ülkelerinin liderlerine video konferansla hitap etti.

"AST, Avrupa'da barışın yeniden tesis edilmesi için bir fırsattır" diyen Zelenskiy, toplantıya "Avrupa karşıtı" olarak nitelendirdiği Rusya'nın davet edilmediğini hatırlattı.

Rusya'nın barış istemediğini savunan Zelenskiy, değerler ve demokrasiden taviz vermeyeceklerini belirtti.

Zelenksiy, Rusya'nın sınırları yeniden çizmek istediğini ifade ederek, ilk muharebe alanının Ukrayna olduğunu, Rusya'nın cezalandırılması, Rusya'nın yargılanması için özel bir mahkeme kurulması ve tazminat alınması gerektiğini söyledi.

"Rusya'nın başka ülkeleri de vurmaması için savaşın Ukrayna'da kazanılması gerektiğini" dile getiren Zelenskiy, güvenlik garantileri istediklerini, savaşı kazanacaklarını ifade etti.

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