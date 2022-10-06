Politika

Başkan Barzani Ezidilerin Cema Bayramı’nı kutladı

Başkan Barzani, Ezidi Kürtlerin Cema Bayramı’nı kutlayarak, tüm taraflardan birlikte yaşam kültürünü koruma ve geliştirmeye yönelik çaba harcamasını istedi
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kürdistan Başkan Barzani Ezidiler Cema Bayramı kutlama

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Ezidi Kürtlerin Cema Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Barzani, “Cema Bayramı’nın gelişi vesilesiyle Ezidi Miri, Babe Şeyh, Ezidi Ruhani Meclisi ve Kürdistan ile dünyadaki tüm Ezidi kardeşlerimi en içten dileklerimle kutluyorum” dedi

Başkan Barzani, bayramın tüm Ezidileri için güzellik ve huzura vesile olması temennisinde bulundu.

Tüm taraflara çağrıda bulunan Başkan Barzani, şunları kaydett:

“Bu vesileyle tüm taraflara, Kürdistan’daki tüm dinsel ve etnik bileşenler arasında birlikte yaşam ve kardeşlik kültürünü koruma ve geliştirmeye yönelik çaba harcaması çağrısında bulunuyorum.”

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