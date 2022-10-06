Politika

AB: Rusya’ya yönelik yaptırım listesini genişlettik

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı yaptırım listesine son dönemde Ukrayna'da savaşı tırmandırmaktan sorumlu tuttuğu 30 yeni ismi ve 7 kuruluşu ekledi.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
avrupa AB ab konseyi Rusya Yaptırım

HABER MERKEZİ

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaptırım listesine eklenenler, "Ukrayna'nın 4 bölgesinde sahte referandumları düzenleyenler, Rusya Savunma Bakanlığındaki üst düzey yetkililer ve savaşla ilgili dezenformasyon yayan silah üreticisi JSC Kalashnikov Concern'ün en büyük hissedarı Alan Lushnikov, Rusya'nın eski ve şimdiki Savunma Bakan Yardımcıları, siyaset bilimci Aleksander Dugin, şarkıcılar Yulia Chicherina ve Nikolay Rastorguev" gibi isimleri içeriyor.

Yaptırım uygulanan 7 kuruluş arasında da Rus Silahlı Kuvvetlerine silah veya savaş uçağı sağlayan savunma şirketleri, seçim ve referandumları organize etmekten sorumlu Rusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu ve Rus devletine ait, güvenlik ürünlerinin üretiminden sorumlu hisse senedi şirketi JSC Goznak yer alıyor.

Böylece toplamda AB, 1236 kişi ve 115 kuruluşa yaptırım uygulamış oldu.

Belirlenen kişiler, varlıklarının dondurulmasına tabi tutulurken AB vatandaşları ve şirketlerinin onlara fon sağlaması da yasaklanıyor. Bu kişiler, ayrıca AB topraklarına girme ve bu topraklardan geçişlerden men ediliyor.

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