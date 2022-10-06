Politika

ABD’den 7 İranlı üst düzey yetkiliye yaptırım

ABD, Doğu Kürdistanlı Jina Emini’nin Tahran’da güvenlik güçleri tarafından işkenceyle öldürülmesinin ardından başlayan protestoların sert bir şekilde bastırılması nedeniyle 7 İranlı üst düzey yetkiliye yaptırım uyguladı.
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ABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazine Bakanlığı
ABD Doğu Kürdistan Rojhilat İran Protesto Jina Emini ABD Hazine Bakanlığı yaptırım

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kenti nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Jina Emini’nin İran’ın başkenti Tahran’da “ahlak polisi” tarafından gördüğü işkence sonucu karakolda fenalaşarak hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor.

İran güvenlik güçleri Rojhilat’ta ve İran’da devam eden protestoları sert bir şekilde bastırıyor.

ABD yönetimi ise protestoları şiddetle bastıran İran’a yönelik yaptırım uygulanacağını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “22 yaşındaki Emini’nin trajik ölümünün ardından başlayan protestolar nedeniyle İran yönetimi internete erişimi yasakladı ve barışçıl gösterileri şiddetle bastırdı. İran yönetimi, protestoların bastırılması için yedi üst düzey ismi atadı” denildi.

Yaptırım listesine alınan kişilerin İçişleri Bakanı Ahmed Vahid, Ulaştırma Bakanı İsa Zeripor, Operasyonlar Komutan Yardımcısı Hüseyin Sacidiniya, Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Yadullah Cevani, Siber Polis Sorumlusu Vahid Muhammed Nasır, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Neşad ve Tahran Polis Müdürü Hüseyin Rahmi olduğu belirtildi.

AB, GÖSTERİLERİ BASTIRAN İRANLI YÖNETİCİLERİN MAL VARLIĞINI DONDURACAK

Bu arada Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, AB’nin Doğu Kürdistan ile İran’daki protestoların sert bir şekilde bastırılmasında rolü olan yöneticilerin üye ülkelerdeki mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi gibi yaptırımlara başvuracağını açıklamıştı.

Tahran'da 13 Eylül'de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkence sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Seqiz kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, Rojhilat’ın ve İran’ın birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Uluslararası Af Örgütüne göre gösterilerde 52 kişi can verdi.

Merkezi Norveç’te bulunan İran İnsan Hakları Derneği ise 100’den fazla kişinin öldürüldüğünü belirtiyor.

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