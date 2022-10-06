Politika

CHP Diyarbakır İl Başkanı: Kürt sorunu yoksa Çözüm Süreci neden başladı?

CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, Erdoğan’ın “Bizim Kürt meselesi diye bir sorunumuz yok” şeklindeki açıklamasıyla ilgili “Madem 20 milyondan fazla Kürt vatandaşın sorunu yoktu, neden Çözüm Süreci’ni başlattınız?” dedi.
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kürdistan Abdullah Atik CHP Kürt sorunu

DİYARBAKIR (K24)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında, “Bizim Kürt meselesi diye bir sorunumuz yok” açıklamasına yönelik tartışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan’ın açıklamasına tepki göstererek, sorunların görmezden gelinerek çözülemeyeceğini belirtti.

Abdullah Atik, “Madem 20 milyondan fazla Kürt vatandaşın sorunu yoktu, neden Çözüm Süreci’ni başlattınız? “ diye sordu.

Bu kadar büyük ve kapsamlı bir sorunu görmezden gelerek sorunun çözülemeyeceğine dikkat çeken Atik, Kürt sorununun tarihi bir sorun olduğunu ve 20 milyondan fazla Kürt’ün talebini içerdiğini ifade etti.

CHP Diyarbakır İl Başkan, Erdoğan’ın ‘Kürt sorunu’ yoktur açıklamasıyla ortağı olan MHP’yi sevindirdiğini ifade ederek, “Ama Kürtlerin kalbini Türkiye'ye ve çözüm umutlarına karşı soğutuyor” ifadelerini kullandı

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