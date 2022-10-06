CENTCOM açıkladı: Rojava’daki operasyonda DAİŞ yetkilisi öldürüldü

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusunun rejim güçlerinin kontrolündeki bir bölgede düzenlediği hava indirme operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, Kamışlo kenti yakınlarında düzenlenen operasyonda DAİŞ’e silah sevkiyatı ve üye sağlayan Rakan Wahid Shamiri isimli DAİŞ yetkilisinin öldürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca operasyon sonucu başka bir DAİŞ yetkilisinin yaralandığı, iki kişinin de ABD askerlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonda hiçbir ABD askerinin veya sivilin zarar görmediğini bildiren CENTCOM, askeri teçhizatta da sorun yaşanmadığını aktardı.

Suriye devlet televizyonu, ABD ordusunun rejim güçlerinin kontrolündeki bir bölgede hava indirme operasyonu düzenlediğini bildirmişti.

SOHR’DAN AÇIKLAMA

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise ABD'nin ilk kez Suriye rejiminin kontrolündeki bir bölgede bu tarz bir operasyon düzenlediğini açıklamıştı.

Açıklamada operasyon düzenlenen köyün Kamışlo’nun 17 kilometre güneyinde bulunduğu aktarılmıştı.

Öldürülen kişinin "yıllardır bölge sakinlerinden ve muhtemelen DAİŞ" grup liderlerinden olduğu ifade edilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Temmuz ayında DAİŞ’in üst düzey bir komutanının SİHA saldırısıyla öldürüldüğünü duyurmuştu. Bu yılın başında da DAİŞ’in en üst düzey lideri olarak ifade edilen Ebu İbrahim el Kureyşi ABD'nin gece düzenlediği bir operasyon sonucunda ölmüştü. ABD tarafından yapılan açıklamada Kureyşi'nin ele geçirilmemek için kendini havaya uçurduğu belirtilmişti.