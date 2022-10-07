Spor

Neymar: Yeni bir Neymar olduğunu sanmıyorum

Bu sezon şu ana kadar Avrupa'nın öne çıkan oyuncularından biri olan Neymar, “Yeni bir Neymar olduğunu düşünmüyorum. Sadece bazı şeylerin yerine oturduğunu düşünüyorum” dedi.
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avrupa Neymar sezon başlangıcı övgü

HABER MERKEZİ

Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile birlikte bu sezon Neymar'ın gösterdiği seviye de şaşırtıcıydı.

Hâlihazırda ortaya koyabildiği sayılar, geçen sezonun tamamında kaydettiklerini aşmaya başladı bile. Ancak o, geçen sezonun sonu ile bu sezonun başlangıcı arasında hiçbir şeyin değiştiğine inanmıyor.

PSG TV'ye konuşan Brezilyalı, “Yeni bir Neymar olduğunu düşünmüyorum. Sadece bazı şeylerin yerine oturduğunu düşünüyorum. Buraya geldiğimde ilk iki veya üç yılımda olduğu gibi sezona çok iyi bir başlangıç yaptım” ifadelerini kullandı.

Sezona iyi br başlangıç yaptığı için mutlu olduğunu belirten Neymar, “Çok mutluyum. Sezona gollerle, asistlerle başladığım, takıma elimden geldiğince yardım ettiğim için ve harika bir sezon geçirip sonuna kadar böyle devam edeceğimi umduğum için gerçekten çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Sakatlıkların kariyerinin son birkaç yılında hayal kırıklığına uğrattığı Neymar, PSG’nin ilk Şampiyonlar Ligi zaferine yardımcı olmak için bu sezonun büyük çoğunluğuna formda kalabilmeyi umacak.

30 yaşındaki oyuncunun da formasını giydiği Brezilya, Katar'daki Dünya Kupası'na birçok formda oyuncusu ile turnuvanın favorilerinden biri olarak giriyor.

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