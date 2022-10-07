Erdoğan’dan 2 hasta hükümlüye af

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla iki hükümlünün cezalarını affetti.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre 54 yaşındaki Hasan Şen, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak için uyuşturucu bulundurmak", silahla tehdit" suçlarından üç ayrı mahkeme tarafından toplam 24 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezası kesinleştiği için 2018’den bu yana cezaevinde bulunuyor.

Adli Tıp Kurumu 3’ncü Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun verdiği “sürekli hastalık” raporu ve Adalet Bakanlığı’nın 20 Haziran 2022 tarihli yazısı üzerine Erdoğan, Anayasa’nın 104. Maddesinin 16’ncı fıkrası uyarınca af kararı aldı.

Yine Erdoğan’ın aldığı kararla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Yozgat Kadışehri nüfusuna kayıtlı 45 yaşındaki Bilal Konakci’nin de kalan cezası "sürekli hastalık ve sakatlık" gerekçesiyle affedildi.