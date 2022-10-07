Politika

Kerkük’te DAİŞ’e operasyon: Üst düzey isim öldürüldü

Kerkük’te düzenlenen operasyonda ‘DAİŞ’in Kerkük askeri sorumlusu yardımcısı’nın öldürüldüğü bildirildi.
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Kerkük
Kerkük
kürdistan Kerkük DAİŞ operasyon

ERBİL (K24)

Irak Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan açıklamaya göre Kerkük’te terör örgütü DAİŞ mensuplarına operasyon düzenlendi.

Operasyonda DAİŞ’in Kerkük askeri sorumlusu yardımcısı’ Ebu Mustafa’nın yanı sıra 2 örgüt mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

Operasyonun Ortak Operasyonlar Odası işbirliğiyle yapıldığı vurgulanan açıklamada söz konusu DAİŞ mensuplarının Wadi Zixiton bölgesindeki bri evde uçakla hedef alındığı bilgisine yer verildi.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 5 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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