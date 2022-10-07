Politika

Kuzey Kore’ye mesaj: ABD ve Güney Kore deniz tatbikatı başlattı

Kuzey Kore’nin dün gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin ardından ABD ve Güney Kore gemilerinin katıldığı deniz tatbikatı başladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya ABD Güney Kore deniz tatbikatı

HABER MERKEZİ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin nükleer güçle çalışan savaş gemisi USS Ronald Reagan’ın ve Güney Kore gemilerinin katıldığı deniz tatbikatının başladığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatların, “Kuzey Kore’nin herhangi bir provokasyonuna karşı yanıt verme hızını güçlendirmeyi” amaçladığı vurgulandı.

Kuzey Kore, son 12 günde 6. füze denemesini gerçekleştirdi. 4 Ekim'de Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak, ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

Öte yandan ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim’de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti.

Bunun ardından, Kuzey Kore 6 Ekim’de, Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez, 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek, 20'yi aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv