Yaşam

Araştırma: Bir insanın en fazla kaç arkadaşı olabilir?

Sosyal medya hesapları çok daha yüksek rakamları işaret etse de yapılan araştırma tersini söylüyor.
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dünya araştırma arkadaş ruh sağlığı

HABER MERKEZİ

İngiltere’de yapılan bir araştırma sağlam ve kalıcı dostluklar kurulmasının formülünü inceledi.

Oxford Üniversitesi’nde görevli Ordinaryüs Profesör Robin Dunbar önderliğinde yapılan araştırmada 2 bin yetişkine arkadaşlıkları ile ilgili sorular soruldu.

Ankete katılanların sonuçlarını değerlendiren bilim insanları sağlam ve yakın bir arkadaşlık kurmak için kişilerin birlikte 34 saat geçirmesinin yeterli olduğunu açıkladı.

Uzmanlar da arkadaşlığın sağlam olması için bu 34 saatin 6 aylık bir süreç içine yayılmasının daha verimli olacağını da dile getirdi. 

Ordinaryüs Profesör Robin Dunbar bireylerin hayatları boyunca 150 anlamlı ilişki kurabileceğine dikkat çekerken, “İnsanların 5 çok yakın arkadaşı, yaklaşık 15 iyi arkadaşı, 50 sosyalleştiği arkadaşı ve kabaca 150 tanıdığı olabilir” dedi.

Dunbar ayrıca, “Arkadaşlık, psikolojik ve fiziksel sağlığımızı etkileyen en önemli faktörlerden biridir” ifadelerini kullandı.

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