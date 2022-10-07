Ukrayna: Rusya’dan geri alınan topraklarda 534 ceset tespit edildi

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Aktarılan bilgiye göre bulunan sivillerin 226'sı kadınlara, 19'u ise çocuklara ait. Bunlardan 447'si Izyum'daki bir toplu mezar alanında bulundu.

Polis ayrıca, Kharkiv Eyaleti'nin kısa süre önce Rus kontrolünden kurtarılan bölgelerinde işkence odası olarak kullanıldığından şüphelendikleri 22 yer tespit ettiklerini söyledi.

Müfettişler, eski tutuklular da dahil olmak üzere sitelerden ve tanık ifadelerinden belgeler ve diğer kanıtlar da topluyor.

Ukrayna Kharkiv'deki bölgesel polis teşkilatı soruşturma başkanı Serhii Bolvinov, Rus birimlerinin hemen hemen tüm yerleşim yerlerinde sivillerin ve savaş esirlerinin bulunduğu bu tür gözaltı yerleri kurduğunu belirtiyor.

Yaklaşık yedi aylık işgalin ardından Ukrayna birlikleri, 7 Eylül'den bu yana Kharkiv Eyaleti'nde önemli toprak kazanımları sağladı ve yaklaşık 500 kasaba ve köyü geri aldı.

İŞKENCE VAKALARI

Bolvinov, “En yaygın işkence teknikleri elektrik şoku, sopa ve diğer nesnelerle şiddetli dayak olduğu görülüyor. Tırnak çekme ve nefes almayı kısıtlamak için gaz maskesi kullanma gibi işkence vakaları da söz konusu" dedi.

Kurbanların çoğunun, gece sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için gözaltına alınan veya Ukraynalı topçu saldırıları için hedef gözetleyiciliği yapmakla suçlanan siviller olduğu belirtiliyor.

Bolvinov, tanık kaydından okuyarak verdiği örnekte, "Ruslar emekli bir adamı yakaladı ve koordinatları kime ilettiğini öğrenmek istedi. Ona tüple vurdular, kolunu kırdılar ve sırtındaki kürek kemikleri bölgesine bir bisiklet tekerleğinden alınmış ince metal çubukları soktular. İki saatlik işkenceden sonra adam acıdan bilincini kaybetti" ifadelerini kullandı.

Bolvinov, “Evlerin bodrumlarından gelen çığlıklar duyan tanıklarımız var. Bazen çığlıklardan sonra yerel halk silah sesleri duyuyor ve ardından çığlıklar kesiliyor" diye ekledi.